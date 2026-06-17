El emblemático delantero de Universidad de Chile rememoró situaciones en las que tuvo que enfrentar a Osvaldo González. Sacaron chispas.

Jugar en un equipo como Universidad de Chile es sinónimo de competencia y así lo confirma Gustavo Canales. El retirado atacante recordó sus roces con un ídolo de la institución estudiantil.

En el programa Metamos Bulla del sitio oficial del club en YouTube, el goleador rememoró sus cruces con Osvaldo González. Al ser consultado sobre los futbolistas o compañeros con los que chocó en cancha, aludió al defensor.

Fiel a su apodo Rocky, el zaguero central le mostró su ímpetu y el oriundo de Río Negro tuvo que responder en el Centro Deportivo Azul. Ambos se coronaron campeones de la Copa Sudamericana 2011.

“Tengo varios con los que nos dimos algunos cariños, pero era recíproco. A mí me gustaba ese roce, me metía en partido normalmente, por eso lo buscaba. He tenido mucho roce”, lanzó.

“No me acuerdo de alguno puntual, pero bueno, (Sebastián) Roco. Hay algunos jugadores con los que me castigué. En entrenamientos siempre algún roce hay. Con Osvaldo (González) me tocó“, agregó.

Gustavo Canales reveló roces de entrenamiento con Osvaldo González. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Tenía que estar al nivel de Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el mítico delantero se deshizo en elogios hacia Osvaldo González. Cualquier enfrentamiento fue por un bien en común para el elenco universitario: dar la vida por la camiseta.

“Tremenda persona, me arrepiento, porque es tremenda persona. Pero bueno, él es fuerte y rudo, había que ponerse a la altura, porque si no también te comen. En eso siempre tuve algún que otro encontronazo“, cerró.

En resumen:

Gustavo Canales recordó sus antiguos roces en los entrenamientos con Osvaldo González.

recordó sus antiguos roces en los entrenamientos con Osvaldo González. Ambos futbolistas fueron campeones de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile.

con Universidad de Chile. El defensor Osvaldo González fue calificado por su antiguo compañero como una tremenda persona.