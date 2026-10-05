Fernando Gago confirma esta baja en Universidad de Chile: “Estamos en los últimos días”

Octavio Rivero no estará en el viaje al norte del país para visitar a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile prepara su primer partido contra Deportes Antofagasta. La escuadra estudiantil tendrá un complejo desafío por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

El conjunto universitario tendrá que ir al norte del país para intentar dar el golpe inicial, aunque Fernando Gago no tendrá a todo su contingente disponible. ¿Quién no dirá presente?

Según detalló el propio DT en conferencia de prensa, Octavio Rivero aún está trabajando diferenciado. No está a la par de sus compañeros, aunque su puesta a punto va viento en popa.

“En el caso de Octavio, lo vuelvo a repetir. Está cada vez mejor, ha levantado muchísimo sus niveles de rendimiento en los números de los especialistas, de los que ven los que saben“, comentó.

Sobre la misma línea, el entrenador de Universidad de Chile agregó: “Los niveles de fuerza están bien. Yo creo que estamos en los últimos días para tenerlo a disposición para entrenar“.

Universidad de Chile espera por Octavio Rivero. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile visitará a Deportes Antofagasta

Por contraparte, el estratega argentino ratificó que tanto Fabián Hormazábal como Tobías Reinhart no han sufrido percances durante las últimas horas y serán considerados en el duelo.

Tal compromiso entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por la ida de cuartos de final de Copa Chile, se jugará el miércoles 7 de octubre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.