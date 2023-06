Pese a que no hay nada claro en Universidad de Chile en tema refuerzos, no hay dos opiniones al respecto: La U necesita jugadores si quiere aspirar a pelear arriba en el Campeonato Nacional.

En ese contexto Bolavip conversa con Raúl Toro, el que cree que los azules ven promesas o futbolistas de proyección porque están más a la mano.

“Las sandías caladas cuestan plata y no creo que la U tenga plata para traer ese tipo de refuerzos, Universidad de Chile debe contratar un volante bueno, pero bueno, a Altamirano lo encuentro blandito y este tipo de jugadores cuando llegan a los equipos grandes no pasa nada”, indicó.

Raúl Toro alucina con Víctor Dávila para la U (Archivo)

Consultado respecto a qué jugador traería a los azules, el ex DT de Audax Italiano confiesa que “a mi me gusta Víctor Dávila, lo demostró en la Selección el otro día, ese me gustaría para la U, lo vi más fuerte, habilidoso”.

Raúl Toro además cree que no es el momento de Carepato en el cuadro universitario. “A Marcelo Díaz no lo veo en la U porque tiene a Emmanuel Ojeda, y hay otros jugadores en ese puesto que esperan su oportunidad, a mi me hubiera gustado que llegara a principios de año”, cerró.