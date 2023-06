Histórico goleador azul defiende con todo a Nicolás Guerra: "Va al sacrificio, no tiene alguien que lo alimente con balones"

En Universidad de Chile aún se lamenta la eliminación ante O’Higgins por lanzamiento penales de la Copa Chile, hecho ocurrido la semana pasada y que provocó el primer fracaso bajo el mandato del argentino, Mauricio Pellegrino.

Y uno de los apuntados y que se ha llevado gran parte de las críticas, es el delantero Nicolás Guerra, jugador que no ha podido reeditar las dos temporadas anteriores en Ñublense y que posibilitaron su retorno al Centro Deportivo Azul.

Bolavip Chile conversó con el ex atacante laico, Sandrino Castec, quien al igual que el ex capitán, Luis Musrri, salió en defensa del oriundo de Maipú y comparó su actual proceso con lo vivido por un ex delantero azul.

“El caso de Guerra es la mala fortuna. Tuve la oportunidad de ver el partido del Bolívar de Ronnie Fernández y no es el mismo que vino a la U y lo de Nico es igual”, expuso Castec.

Ahondando en aquello, el Bombardero sostuvo que es difícil cuando no hay quien pase balones a los delanteros y es por eso que deben ir al sacrificio, situación que le toca vivir al “16” azul.

“Él ha ido de sacrificio en sacrificio, no tiene un buen pasador que lo alimente, que le de pases y siempre tiene que estar solo, el cabro va al sacrificio. Y lo del penal, es la poca concentración que tienen como equipo, el arquero se adelantó y nadie fue capaz de reclamar”, comentó el ex goleador.

Si se pierde, el equipo vendrá en decadencia

El duelo del miércoles frente a Universidad Católica asoma como clave para las pretensiones de la U de cara a la segunda rueda. Sin embargo, para Sandrino, una revés, sería perjudicial para lo que resta del certamen.

“Importante es ganar, porque si se pierde el equipo vendrá en decadencia, ya se perdió algo, pero te debe dejar una enseñanza para lo que resta del campeonato”, afirmó Castec.

Si se pierde el clásico, el equipo vendrá en decadencia” (Photosport)

Y finalmente, tuvo palabras para el presente de Lucas Assadi y Darío Osorio. “Osorio podría estar en Europa, pero que no pase lo que sucede con otros. Assadi es un buen jugador, pero no lo hacen jugar. Eso debe complicarlo”, cerró el ex seleccionado chileno.