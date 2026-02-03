Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, por la primera fecha de la Liga de Primera 2026, continúan generando consecuencias dentro y fuera de la cancha.

Los hechos de violencia reactivaron el debate sobre la seguridad en los estadios y el rol de las autoridades frente al comportamiento de las barras bravas en nuestro país.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el próximo partido del Romántico Viajero como visitante ante Huachipato, en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano, se dispute sin público azul, pese a que históricamente el club acerero ha mantenido una política de apertura hacia las hinchadas visitantes.

Los hinchas de Universidad de Chile en pleno partido ante Huachipato en Talcahuano | FOTO: MARCO VAZQUEZ/Photosport

En Huachipato se molestan por no recibir hinchas de la U

Fue justamente sobre este escenario que Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, se refirió al tema en conversación con ADN Deportes, dejando clara su postura frente a la recomendación de Carabineros.

“La política de Huachipato siempre ha sido recibir hinchada visitante, indistintamente del equipo que sea y de los hechos que puedan ir marcando el comportamiento de unos pocos. Nunca hemos creído en generalizar el comportamiento de las hinchadas; siempre hemos creído que la mayoría tiene un buen comportamiento y que algunos desalmados se salen de la normalidad”, señaló.

Además, Rosenblum explicó que el club ya recibió un informe policial que recomienda jugar solo con público local. “Recibimos por parte de Carabineros un informe en el que recomiendan que solo recibamos hinchada local. Ahora estamos a la espera del informe final de la Delegación Presidencial, pero ya sabemos que cuando Carabineros hace esta recomendación, es probable que la Delegación la acate”.

Pese a que Huachipato cumplirá con lo que determine la autoridad, el dirigente fue enfático en manifestar su desacuerdo. “Nosotros tenemos que acatar, pero obviamente no estamos de acuerdo. Siento que es una muy mala señal. Se están tomando determinaciones en función de lo que sucede un fin de semana y no contamos con un plan general que permita estandarizar nuestros propios planes de seguridad”.

Finalmente, Rosenblum lanzó una crítica directa al enfoque de las autoridades frente a la violencia. “Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando. Esa es la señal que a mí me da el informe de Carabineros al recomendar que no venga la hinchada visitante”, cerró.

En síntesis…

Los incidentes protagonizados por la hinchada de Universidad de Chile siguen impactando el desarrollo del torneo.