Johnny Herrera pide a este sorpresivo arquero para la Universidad de Chile: “Yo me lo llevo”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera pidió a este arquero para los 'Azules' en el 2027.

Universidad de Chile si bien aún no termina lo que es su participación en los torneos, ya empieza a pensar en lo que será la temporada 2027, en donde los ‘Azules’ ya ven posibles nombres que pueden reforzar su plantilla para los próximos 100 años.

Uno de los puestos que el conjunto ‘Laico’ desea para la próxima temporada es en la portería, en donde el entrenador Fernando Gago espera un jugador que compita por el puesto junto a Gabriel Castellón.

Sobre esto, un ídolo azul como lo es Johnny Herrera ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y fue consultado sobre si le gustaría ver a Brayan Cortés en el arco azul, en la que destapó una feroz confidencia sobre el arquero.

“Fuimos compañeros con Cortés en la selección, que el hue…me muestre la foto que me prometió con la camiseta de la U cuando chico y me lo llevo (risas)”, declaró Herrera.

Herrera pide a Cortés para la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera no se anduvo con rodeos y declaró que le gustaría poder ver a Brayan Cortés en el arco de la Universidad de Chile, en la que se lo llevaría sin problemas para que sea el nuevo portero del club de sus amores.

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“Yo me lo llevo para la U, por rendimiento yo me lo llevo”, cerró.