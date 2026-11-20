El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera salió a respaldar de las críticas a Gabriel Castellón.

Universidad de Chile se prepara para un importante duelo este fin de semana en la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua, en la que buscarán un triunfo para seguir firmes en la lucha por el Chile 2.

En la previa a este partido, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló sobre lo que ha sido el rendimiento de Gabriel Castellón en el arco azul, a quien lo defendió de las críticas que ha recibido.

“Yo encuentro que tiene buen biotipo, cuando arriesga se queda con la pelota, no recuerdo de una pelota que haya salido y haya quedado corto”, comenzó señalando Herrera.

Agregando a esto, el ex guardameta del ‘Romántico Viajero’ nombró la gran cualidad que tiene Gabriel Castellón y le dejó solo un consejo para poder creciendo dentro del arco azul, en la que le pidió sostener una alto rendimiento en cada partido de la U.

Herrera sale a respaldar a Castellón | Foto: Photosport

“Aparte Dios da y quita, él es muy sólido con los pies, juega muy bien y de pronto no es tan sólido en otra faceta. Si yo le tuviera que cuestionar algo, sería que tuviera la misma concentración que tiene en los clásicos durante todos los partidos, porque no recuerdo que haya jugado un clásico mal”, declaró.

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Concluyendo, Herrera hace un llamado a Castellón en hacer oídos sordos a las críticas por su rendimiento, en donde respaldó al portero azul en lo que ha sido su estancia en la Universidad de Chile.

“Para mí eso es más de mentalidad que de otra cosa, entonces no es un arquero de condiciones extraordinarias, pero es un arquero regular, que por algo lleva harto tiempo jugando en la U”, cerró.