Como lo adelantó Bolavip este lunes, Darío Osorio no entrenó junto a sus compañeros de cara al Superclásico ante Colo Colo. El jugador ocupo ese día para sus últimos trámites antes de viajar a Dinamarca para enrolarse en el Midtjylland.

La noticia es una verdadera bomba atómica para el mundo azul, sobre todo por lo que podía aportar el 11 el próximo sábado, aunque José Pepe Ormazábal piensa que es una buena oportunidad.

El relator cree que la U no lo sentirá ante Colo Colo “porque no ha rendido, son puros chispazos, no ha rendido a gran altura, no me voy a echar a morir porque se va, no creo que duela, no ha sido de aporte permanente”.

Agregando que “por lo que ha rendido Osorio este año en líneas generales, yo lo voy a dejar en papel de regalo envuelto, nos cae del cielo esta venta, con lo que ha rendido está lejos de lo que pensábamos”.

Pepe Ormazábal asegura que no le duele la venta de Darío Osorio.

El futuro de Pellegrino si pierde el Superclásico

Pepe Ormazábal cree que Mauricio Pellegrino se juega el puesto ante Colo Colo sin vuelta atrás.

“Es su última oportunidad, si pierde él renuncia, se termina el ciclo y reitero no creo que lo echen, él mismo va a renunciar”, afirma.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?



Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.