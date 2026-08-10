Pepe Ormazábal lapida a estas dos figuras de Universidad de Chile: “No dan el ancho”

El histórico relator cuestionó duramente los ingresos de Javier Altamirano y Juan Martín Lucero contra Palestino.

Universidad de Chile sigue firme y esta vez derrotó 2-1 a Palestino por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil se mantiene al acecho de la cima y tendrá un emocionante cierre de temporada.

Sin embargo, José “Pepe” Ormazábal no quedó contento del todo. ¿Por qué? En primera instancia, cuestionó el bajón futbolístico del elenco universitario durante el segundo tiempo.

Y tras ello, fulminó a dos jugadores que no son de su agrado: Javier Altamirano y Juan Martín Lucero. El histórico relator no titubeó y los lapidó en conversación con BOLAVIP Chile.

“Quedó absolutamente demostrado que al cuadro azul no le sobra nada. Cuando pensó que el partido lo tenía sellado, se sobró y se dio cuenta que no era así“, comenzó señalando.

“Hay jugadores que definitivamente ya no dan el ancho. Para mí, a (Javier) Altamirano no le alcanza para la U y para qué hablar de (Juan Martín) Lucero, ni siquiera le alcanza para hacer un gol offside“, agregó.

Pepe Ormazábal apuntó contra Javier Altamirano y Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Aprobó al refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal analizó lo hecho por Tobías Reinhart ante el club árabe. Fue desde el arranque y se mantuvo en el gramado de juego los 90 minutos: el locutor le puso el visto bueno.

“Destacar por fin un refuerzo que va a ser refuerzo en la U: (Tobías) Reinhart lo hizo bastante bien. Hizo un buen partido, venía recién llegando y creo que va a ser un aporte“, cerró.