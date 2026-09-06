El destacado relator nacional, José Pepe Ormazábal le cayó con todo a este jugador en la U.

Universidad de Chile volvió a los abrazos y todo esto tras su tremendo triunfo en condición de local por 4-2 ante Coquimbo Unido, resultado que mantiene a los dirigidos por Fernando Gago prendidos en la lucha por el Chile 2.

A pesar del triunfo azul, el reconocido relator nacional José ‘Pepe’ Ormazábal conversó en exclusiva con Bolavip Chile, en la que comentó la victoria de la U, pero dejando una importante crítica al portero Gabriel Castellón por su rendimiento.

“Por fin apareció Lucero para salvarle la noche a Castellón, que tuvo una actuación realmente para el olvido, un arquero que no da confianza”, partió señalando Ormazábal.

Agregando a esto, el ‘Pepe’ destacó que el estratega Fernando Gago por fin se la haya jugado por sus cartas de gol, en la que espera que tras esta actuación, puedan tener un destape para la recta final del año.

Ormazábal le cayó a Castellón | Foto: Photosport

“La U perdía el partido por 2-1 y la solución la tenía en la banca Gago, porque por fin se atrevió y colocó a los delanteros que están llamados a ser distintos, osea no pueden tener en la banca delanteros que costaron tan caros”, declaró.

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Concluyendo, Ormazábal espera que Gago no siga con el verso de que la Universidad de Chile está para pelear el título y desea que ponga todo su foco en la lucha por el Chile 2, en el que sabe que estará muy disputado con la Universidad Católica.

“Apareció la U en el momento final del partido para salvar una situación muy compleja, pero que no venga Gago con el verso que va a pelear por el título, la U tiene que luchar con la Católica por el segundo lugar, no hay otra alternativa y algún día tenía que aparecer Lucero, para eso lo trajeron, no para pasear, no es para dar la vuelta olímpica porque hace dos goles”, cerró.