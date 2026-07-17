Pepe Ormazábal advierte sobre el mercado de fichajes de la U: “Hay una lucha interna”

El relator aseguró que la cúpula de Azul Azul está fraccionada por el presente libro de pases. Algunos quieren invertir, otros no.

Universidad de Chile realiza un mercado de fichajes que llama la atención. Por el momento, el conjunto estudiantil solo ha oficializado a Gonzalo Reyna y los rumores aseguran que Valentín Gauthier tiene listo su arribo al club.

¿Qué tiene de sorpresivo ello? En ambos casos, el cuadro universitario se inclinó por préstamos. Según indica José “Pepe” Ormazábal a BOLAVIP Chile, esto genera debate en la cúpula de Azul Azul.

La información del histórico relator es clara: hay directores que están solicitando abrir la billetera para la llegada de nuevas incorporaciones. Sin embargo, aún no se avizora un movimiento de dicha índole a mediados de temporada.

“Para meterse a la Copa Libertadores tiene que reforzarse y hay una lucha interna, según los datos que yo manejo. Parte del directorio quiere invertir, otro no quiere invertir”, comenzó indicando.

“Si apelan a los puros préstamos, la U no tiene nada que hacer. Es preocupante la segunda rueda de la U, la va a pasar muy mal si no se refuerza como corresponde”, agregó el locutor.

Por el momento, Gonzalo Reyna es el único fichaje de Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Pepe Ormazábal analiza a los refuerzos de Universidad de Chile

Luego, sobre los nuevos jugadores que representarán a la escuadra de sus amores en el segundo semestre (Gonzalo Reyna confirmado y Valentín Gauthier como trascendido), el furibundo hincha laico fue tajante.

“Hay que ser súper sincero en esto, la U trae dos incorporaciones pero ningún refuerzo. La U a lo que puede aspirar este año, es como máximo ser segundo, porque hay que olvidarse del título. Hay que ser súper realista“, cerró.