José Toño Prieto desmenuza a la U de Mauricio Pellegrino luego de la derrota ante Unión Española: "No tiene plan B"

Universidad de Chile fue vapuleada por Unión Española en el estadio Santa Laura en una derrota que llena de dudas a la U y, en especial, al esquema de Mauricio Pellegrino.

Bolavip conversa con el periodista José Antonio Prieto, el que asegura que este partido terminó con una interrogante que recaía sobre el cuadro azul, y que lamentablemente se zanja negativamente.

“Era un tema latente, porque la U funcionaba bien cuando mantenía el cero en su arco, pero la duda siempre existió ¿había o no plan B cuando la U tenía que dar vuelta un partido? Y claramente hoy vimos que no hay Plan B bien aceitado”, aseguró.

El comunicador de Radio Cooperativa afirma que los azules no tuvieron ninguna idea a partir del gol inicial de Unión Española.

Toño Prieto decepcionado del partido de Universidad de Chile

“Cuando Universidad de Chile recibe un gol, no tiene la capacidad de ser dueña del partido, no tiene posesión de la pelota y no tiene delanteros que tengan desborde por los costados, por lo tanto, el equipo estaba diseñado para defender con el cero en su arco y espero el momento para aprovechar o forzar un error”, afirma.

Agregando que “ese formato a Pellegrino le dio resultado y claramente el plan B no está, no tuvo capacidad para darlo vuelta”.