Luego de la triste jornada de la selección chilena cayendo ante Argentina por tres a cero en Buenos Aires, La Roja quedó muy complicada en la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas.

Lo más penoso es que el equipo de todos no genera ni mucho menos concreta y ya entera 630 minutos sin anotar goles en duelos oficiales, lo que preocupa enormemente al mundo del fútbol.

Quien manifestó toda su incomodidad y preocupación por este tema fue Juan Cristóbal Guarello, quien criticó al técnico Ricardo Gareca por tener solo una forma de querer llegar al arco rival.

“Si no tienes 9 no juegues con 9, llega con las bandas, busca otra manera de llegar”, afirmó tajantemente el comentarista en Deportes de Agricultura.

Ahondando en aquello, recriminó al Tigre y su tozudez. “En el fondo es que si esa fórmula no te produce ni siquiera un remate al arco, ¿Por qué insistes? ¿No hay otra que (acaso) el fútbol se acaba acá?”, recalcó.

Guarello le abre la puerta a jugador de la U

Apuntando al presente de Eduardo Vargas, el comunicador de manera que no queda claro si es irónica o no, lo concreto es que mencionó al delantero de Universidad de Chile, Nicolás Guerra, como opción más que válida en este momento como atacante.

“Yo prefiero hoy al Nico Guerra que a Vargas. No a un jugador que está bajando la cortina y que ya no te da, no te da”, cerró muy molesto JC Guarello.

Nico Guerra salió al baile durante las opciones de Guarello (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de La Roja?

Este martes 10 de septiembre a las 18 horas, la selección chilena recibirá a Bolivia por la penúltima fecha de la primera rueda de las clasificatorias sudamericanas.