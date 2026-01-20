Este martes en el Centro Deportivo Azul se oficializó la llegada del delantero argentino Juan Martín Lucero luego de semanas de incertidumbre donde no había claridad si en definitiva se convertiría o no en refuerzo.

Dicho esto, el Gato se convierte en el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026, donde compartirá en la ofensiva con Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

“Mi objetivo principal es salir campeón con la U, lograr un título. En lo personal, siempre marcar goles, ayudar con goles”, aseguró el Gato en conversación con prensa U de Chile.

Agregando que “mi objetivo siempre lo dejo, el grupo por encima de todo. Gracias por el apoyo, por el recibimiento. Como les dije, estoy feliz de estar aquí y voy a dar lo mejor de mí”.

Consultado por qué prefirió Universidad de Chile, el ex Fortaleza dejó en claro que la U fue el equipo que hizo todos los esfuerzos para contar con él.

“Elegí venir porque fue el club que mostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo), me llamó el entrenador. Todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones”, explicó.

¿Qué opina del plantel de la U, Juan Martín Lucero?

“Tiene jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante, es un buen camino para lograr un título. Sin duda el año pasado lo hicieron muy bien, tanto en la Liga como en la Sudamericana principalmente.

El Gato, además se ilusiona: “Este año, con los refuerzos, manteniendo las bases, siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más. Siempre es importante transmitir desde el ejemplo”.