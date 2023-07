Jugador peruano revela como le hicieron la cama a controvertido ex entrenador de Universidad de Chile

Una de las grandes situaciones que se vive en el fútbol mundial es la relación de los diversos planteles de jugadores con su entrenador de turno, donde cuando no hay química se habla de “hacer la cama”, hecho no comprobable, al menos a esta hora.

Y para ir conociendo un poco la situación que vivió un ex entrenador de Universidad de Chile, hay que ir a Perú, donde se acusó que futbolistas del Universitario de Lima, perjudicaron al ex estratega.

Se trata del Salvador Capitano, entrenador argentino que no tuvo un buen pasar el año 2007 en la U y que temporadas posteriores, vivió un episodio bastante desagradable en el país incaico. Así lo contó el ex jugador Carlos Galván, otrora capitán del cuadro crema quien en el programa A Presión, describió parte del suceso.

“(A) Capitano. Lo voltearon como loco. Estaba el mismo dirigente. Ganó a Melgar 4-0 y después lo voltearon. Todos veníamos un ritmo bastante picante. Lo volteó un par, yo ya no era capitán. Estábamos hablando entre nosotros que el DT se tenía que ir, de casualidad se fue. No los vi hablar con un dirigente (a los jugadores)”, afirmó el ex futbolista.

Salvador Capitano no la pasó bien ni en Chile ni en Perú (Archivo)

A eso agregar, que si el paso por la U de Chile fue corto, por la U limeña fue más breve aún, cuando el año 2010 alcanzó a dirigir seis compromisos con tres victorias, un empate y dos derrotas, dando cuenta que Capitano no quiere saber nada con esa letra.