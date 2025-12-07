Universidad de Chile concluyó su temporada 2025. El conjunto laico venció a Deportes Iquique y cerró su participación en una campaña que tuvo tanto alegrías como decepciones.

Sobre este último punto, Héctor “Tito” Awad hizo hincapié en los micrófonos de La Magia Azul. El periodista fulminó a uno de los jugadores que más cuestionamientos recibió este año.

¿Su nombre? Leandro Fernández. Para el comunicador, lo del goleador argentino estuvo por debajo de la expectativa. Por ello, le envió un duro recado: perdió la paciencia por su nivel.

“Horripilante. ¿Qué quieren que diga? Que porque hizo tres goles en dos partidos… es que fue un año muy malo“, comenzó señalando tras el compromiso en el norte del país.

En dicha línea, el furibundo hincha de Universidad de Chile continuó en su desahogo y lanzó: “Nos reíamos porque tiraba la pelota para cualquier lado. ¿Quieren que mienta?“.

TIto Awad cuestionó el 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el atacante trasandino disputó un total de 40 enfrentamientos con la escuadra universitaria. En dichos partidos, aportó con 10 goles y siete asistencias.

Cabe consignar que tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. A sus 34 años, la directiva estudiantil tendrá que decidir si continuará contando con sus servicios para la siguiente campaña.

