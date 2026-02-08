Universidad de Chile enfrentó a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera en el Estadio CAP Acero. La U cayó por 2-1 y sigue sin saber de victorias en la presente temporada.

Ante esta situación, la hinchada azul perdió la paciencia con una de las recientes incorporaciones para el 2026. Los bullangueros piden fuera a Paqui Meneghini, quien solo ha logrado ganar un amistoso de dos tiempos de 25′ minutos frente a Universitario de Lima.

El ex O’Higgins llegó como una apuesta al CDA luego de su gran campaña con los rancagüinos, pero la apuesta se está tornando negra en cuanto a resultados.

Variedad de tajantes comentarios en los hinchas del “Romántico Viajero”, ya que algunos ya advierten un posible descenso bajo el mando del técnico argentino.

En encuentros oficiales, el ex Defensa y Justicia, registra un empate (Audax Italiano), y una derrota, la cual fue el día de hoy frente a los acereros.

Los azules perdieron la paciencia con Paqui

Meneghini no convence a la hinchada con su juego, por lo que solo se está llenando de odio con su ideología.

¿Qué viene para la U?

Los azules deberán visitar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna en la próxima fecha. Esto el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

En síntesis