La desgarradora confesión de Gerardo Manuel Reinoso: "Larrivey no lo va a decir, pero su esperanza era que lo llamara la U"

Magallanes logró convencer a Joaquín Larrivey de volver a Chile, lugar donde dejó gratos recuerdos vistiendo la camiseta de la U, siendo su goleador dos años consecutivos.

El propio agente del goleador confirmó en Bolavip que el acuerdo está casi listo con la Academia, y el atacante está pronto a viajar a nuestro país para terminar su carrera en una tierra donde se cansó de romper redes.

Larrivey tiene un suegro que también la rompió acá, Gerardo Manuel Reinoso, el que contesta teléfono y no esconde su felicidad por la vuelta de su yerno al fútbol criollo. “La verdad que estoy muy contento, ya me había avisado que había una posibilidad. Tanto él como mi hija tenían las ganas de volver a Chile, para ellos su casa está en Santiago, y feliz porque voy a ir más seguidos por allá”, aseguró.

Igualmente la Vieja no tiene problemas en reconocer que el goleador esperaba un gesto de su ex club. “Yo creo que él no lo va a decir, pero el sentimiento de él era esa esperanza de que la U lo llamara de nuevo, cumplió, él se pegó mucho con la hinchada y siempre siguió al club”, afirma.

Gerardo Manuel Reinoso feliz con la vuelta a Chile de Joaquín Larrivey

Respecto a lo que viene para Joaquín Larrivey en Magallanes, Reinoso está seguro que triunfará otra vez.

“Al Flaco le queda todavía, está impecable, y espero que termine bien su carrera en Chile”, cerró.