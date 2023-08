Este viernes, Universidad de Chile quiere volver al triunfo luego de casi 50 días sin lograrlo visitando a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de la mencionada ciudad de la Región de Valparaíso.

Sin embargo, los resultados no han sido buenos ni de carácter oficial, como tampoco amistosos. Así, lo dejó comprobado la derrota ante Audax Italiano por dos tantos a uno en el CDA y que complica aún más el panorama de Mauricio Pellegrino en el banco estudiantil.

De todos modos, una nueva complicación pareciera tener atento al argentino, ya que debe armar el once estelar para enfrentar a los cementeros y eso va de la mano de elegir entre dos jugadores, quién en definitiva se adueñará del puesto en cuestión.

Eso ocurre en la plaza de lateral derecho o lateral volante por esa orilla – si es que opta por tres zagueros – ya que Juan Pablo Gómez dejó atrás su problema en el tobillo y ya está listo para pelear el lugar con Yonathan Andía.

Fortalezas y debilidades de cada uno

Novedosa fue la posición en la que Pellegrino usó al rockero en el duelo ante los floridanos, nada más ni nada menos, que de central por derecha en línea de tres ante la lesión de Matías Zaldivia. Una posición que conoce bastante bien, ya que la empleó por un tiempo durante su paso por Unión Española.

A su vez, gran generador del golazo de Renato Huerta ya jugando en el puesto que más conoce, que es el de lateral diestro, luego de un excelente carrerón por esa franja.

¿Qué juega en contra de Gómez? Que viene volviendo a las canchas y el pasto sintético podría ser perjudicial en el caso del ex Curicó Unido, sobre todo, en víspera de un nuevo Superclásico ante Colo Colo y quizás, no se quieran correr riesgos.

Por su parte, el Cachorro cuenta con el aval de conocer la cancha, cada rincón del césped artificial de La Calera y su continuidad, podría ser un factor a considerar por el trasandino.

No obstante, su nivel reemplazando al rubio no ha sido descollante y no ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado, razón por la cual, hace pensar que podría volver al banco. Una muy dura tarea tiene Pellegrino de cara al cotejo ante los cementeros.

Andía y Gómez, uno será titular ante Unión La Calera (Photosport)

¿Cuándo es el partido?

Universidad de Chile no gana desde el 8 de julio del presente año en la victoria por dos a uno ante Huachipato en Talcahuano. Por este motivo, esperan que este viernes 25 de agosto a las 18 horas, puedan regresar a los abrazos y esperar de manera más tranquila el duelo ante los albos.

Último resultado en La Calera

Primera fecha del Campeonato Nacional 2022 y los azules se enfrentaban, ahora como visita, al cuadro en el que meses antes lograron la salvación para mantenerse en primera división.

Con el colombiano Santiago Escobar en el banco y un plantel muy distinto al del año anterior, la U derrotó por cuatro a dos a los caleranos con tres anotaciones de Cristian Palacios y otra de Ronnie Fernández.

Para la escuadra roja anotaron Brayan Garrido y Sebastián Sacha Sáez, en el encuentro que se jugó el domingo 6 de febrero de 2022.