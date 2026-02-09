El inicio de la Universidad de Chile en la Liga de Primera Mercado Libre 2026 ha estado lejos de las expectativas de su hinchada. Tras un accidentado debut ante Audax Italiano, marcado por expulsiones e incidentes, el cuadro laico volvió a dejar dudas al no poder sostener la ventaja y terminar cayendo frente a Huachipato en el sur.

La principal preocupación en el Centro Deportivo Azul no es solo la falta de puntos, donde ya se le compara con el inicio de la traumática temporada 2019, sino el bajo nivel de juego que ha mostrado el equipo de Francisco Meneghini.

El Romántico Viajero aún no logra aceitar las piezas de su nuevo modelo táctico, evidenciando falencias en la generación de juego y rendimientos individuales que, hasta ahora, no han estado a la altura del desafío.

Ante este escenario, la necesidad de gol y de puntos, según el reporte del periodista Marcelo Díaz, Meneghini ya tendría decidido mover el tablero para la tercera jornada. La gran novedad sería la inclusión desde el primer minuto de Juan Martín Lucero, refuerzo estelar que tendrá su primera titularidad con la camiseta azul.

Con el ingreso del ariete argentino, el cuerpo técnico espera encontrar la contundencia que le ha faltado al equipo para cerrar los partidos y, de paso, descomprimir la presión sobre un proceso que ya empieza a recibir los primeros cuestionamientos de la temporada.

Juan Martín Lucero será titular el viernes ante Palestino según Marcelo Díaz.

De ingresar Lucero, la duda será si mantiene en el once titular a Eduardo Vargas, el que fue el referente de área y respondió al marcar el único gol azul, de mantenerse Turboman Juan Martín Lucero sería el “9” neto, fijando a los defensas centrales y actuando como pivote.

Con Juan Martín Lucero: La posición de Turboman

Eduardo Vargas tenga mayor libertad para moverse por todo el frente de ataque, arrancar desde un poco más atrás o caer a las bandas, aprovechando su movilidad y jerarquía.