La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile pareciera ser inminente y, más allá del pasado albo que tuvo el jugador, la mayoría de los hinchas azules espera con ansias la llegada del ‘Gato’ al CDA.

Eso sí, no todos están 100% convencidos del arribo de Lucero al cuadro azul y uno encargado de mostrar su preocupación fue Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg, recordado ex jugador de Universidad de Chile quien dialogó con LUN.

“Si lo pueden pagar sin cometer los excesos de antes, fantástico, me alegra. Pero lo que no puede suceder es que se repita lo que pasó en otros tiempos, lamentablemente, donde se les pasó la mano y terminaron generando una deuda muy grande”, dijo.

Goldberg tiene dudas con Lucero en la U. | Foto: Photosport

Goldberg tiene serias dudas en que se pueda ver en cancha el tridente Vargas-Rivero-Lucero: “A mí lo que me pasa es que yo no sé si van a jugar los tres juntos. Creo que eso va a ser circunstancial”, agregó.

“Mi impresión es que la U no siempre va a jugar así, porque si no, ¿dónde queda Javier Altamirano? ¿Dónde queda Lucas Assadi? ¿Dónde queda Charles Aránguiz? Y claro, uno dice que vienen de más atrás, pero ¿va a jugar con tres delanteros? No lo sé. Yo tengo mis dudas”, sumó.

Dudas más, dudas menos, lo cierto es que Juan Martín Lucero se prepara para llegar a Universidad de Chile y será Paqui Meneghini quien tenga que encontrarle lugar a los tres refuerzos bombas que trajo la U para la temporada 2026.

