La Selección Chilena cayó por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El rejuvenecido equipo de Chile no pudo hacer mucho ante la Verdeamarela y sólo se limitó a mantenerse en partido. Rodrigo Goldberg destacó a dos jugadores titulares, pero particularmente a un futbolista que ingresó en el complemento. Se trata de Lucas Assadi

“Vigouroux me gustó. Me gustaron algunos pasajes del Vicho Pizarro. Me gustó la entrada de Assadi, hizo lo que uno espera de él, que era girar rápido y empezar a encarar, descargó bien. Después ya cuando llegaba a cierta línea no tenía con quién tocar, porque no había con quién juntarse”, expresó en Cooperativa Deportes.

El Polaco además quedó disconforme con dos jugadores: “Así como decepción, no me gustó lo de Paulo Díaz. Curiosamente a mí no me gustó lo de Cepeda. Pensé que iba a encarar más. Encaró dos veces, que haya pasado. Pensé que iba a encarar mucho más”.

“Normalmente y sobre todo cuando tienes estas asimetrías tan evidentes, es una cuestión de proporciones, encaras diez y vas a pasar una, pero no porque vayas fallando no lo dejes de hacer. Le agarraron dos y después dijo me voy por acá. Como que fue probando, cosa que está bien, pero dejó de encarar”, añadió.

Lucas Assadi ingresó en el minuto 77 por Lucas Cepeda en la derrota de Chile por 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro. (Foto: Photosport)

De todas formas, no todo fueron críticas para el jugador de Colo Colo: “Lejos el que más intención que tiene de todos, es el que quiere hacer algo distinto”.

Chile finaliza su participación en las Eliminatorias

La Roja cerrará las Eliminatorias ante Uruguay el martes a las 20:30 en el Estadio Nacional, un partido que intentará ganar para buscar evitar quedar en el último lugar de la tabla de posiciones.

Chile está último con 10 puntos, a dos unidades de Perú, que cerrará recibiendo a Paraguay, selección que ya logró su ticket de clasificación directo a la máxima cita planetaria.