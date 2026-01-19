Es un hecho: Juan Martín Lucero será nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El experimentado goleador aterrizó en Santiago y está listo para vestir la camiseta azul en la temporada 2026.
Ante ello, Rodrigo “Polaco” Goldberg reaccionó en conversación con BOLAVIP Chile y presionó el equipo de sus amores. Este año, habrá que lidiar con la responsabilidad de tener el mejor plantel del país.
Para el retirado atacante, el arribo del delantero argentino le entregará un plus a Francisco Meneghini y compañía. Sin embargo, no será fácil de abordar: hay muchas expectativas sobre esta campaña.
“Por nombre, claro. Luce como el mejor, lo que significa una responsabilidad grande también, porque tienes que salir a demostrarlo. Pero sí, me parece que tiene un plantel que tiene harta variante”, lanzó.
“Eso es un beneficio, pero también es un peligro porque en el fondo, cuando no tienes mucho, dices: ‘Esto es lo que tengo’. En cambio, cuando tienes hartas alternativas, de repente te puedes marear “, agregó.
La advertencia de Rodrigo Goldberg a Universidad de Chile
Finalmente, el campeón con los estudiantiles le envió un contundente mensaje al director técnico entrante. ¿Qué le dijo? Lo llamó a determinar sus lineamientos con rigurosidad.
“Tiene que definir cuáles son sus preferencias. Lo que tiene ideado en su cabeza y, posteriormente, ya con eso decir: “Listo, por aquí voy, estos son los jugadores que voy a ocupar y esta va a ser mi propuesta'”, cerró.
