Finalmente se acabó la teleserie de Octavio Rivero, luego que durante este domingo Universidad de Chile oficializara la llegada del delantero uruguayo, quien se convierte en el tercer refuerzo de la era Francisco Meneghini.

Tras una larga negociación que incluyó una polémica salida del charrúa de Barcelona de Guayaquil, finalmente los azules confirmaron en sus redes sociales al delantero de 33 años, quien conoce a la perfección el fútbol chileno tras pasos por O’Higgins, Unión Española, Unión La Calera y Colo Colo.

En declaraciones en el sitio oficial del club, Rivero confesó que, “estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este Club tan grande. Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”.

Listo Octavio Rivero en la U (@UdeChile).

Respecto a sus cualidades, en la U destacaron que Rivero destaca por su “calidad técnica para asociarse, su inteligencia para ubicarse en el campo y, sobre todo, su buena finalización. Es un gran rematador con ambos pies, cuenta con buen biotipo para aprovechar el juego aéreo (1,87 metros de altura) y sus controles del balón y resoluciones jugando de espaldas le permiten habilitar a compañeros y darle continuidad a los ataques”.

El atacante de 33 años llega desde Barcelona SC precedido de un sólido presente goleador. En sus últimas dos temporadas en Ecuador, Rivero se consolidó como el referente ofensivo de su escuadra tras anotar 25 goles en 56 compromisos, sumando además una valiosa experiencia internacional en las copas Libertadores y Sudamericana.

