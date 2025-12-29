Arrancó la era de Francisco ‘Paqui’ Meneghini al mando de Universidad de Chile. Este lunes el entrenador de 37 años fue oficializado en el conjunto azul tras la teleserie que marcó la salida de Gustavo Álvarez.

Los trabajos del entrenador rosarino comenzarán el próximo 5 de enero, donde la principal tarea será conformar el plantel que tendrá como gran objetivo conquistar la esquiva estrella en el campeonato nacional tras nueve años de sequía.

Con la llegada de Meneghini, Azul Azul pisará el acelerador para cerrar refuerzos, donde los puestos a contratar están totalmente definidos, considerando que la U peleará en cuatro frentes el próximo año.

Según Radio ADN, al CDA debería llegar un arquero para que compita con Gabriel Castellón, dos delanteros aparte de Eduardo Vargas, un extremo y un volante central. Sobre la mesa, hay varios nombres.

Arrancó la era de Paqui en la U (@Udechile).

Vargas OK, Romero NO

Previo a la oficialización de Meneghini en la U, el periodista Cristián Caamaño entregó detalles sobre el momento que vive el Romántico Viajero en el mercado. Según reveló en Radio Agricultura, al interior del club existe claridad respecto a los tiempos para cerrar las incorporaciones.

“En la U me dicen que los refuerzos van a estar de aquí al lunes”, aseguró Caamaño, quien agregó que los nombres ya fueron presentados a Paqui, quien aprobó la llegada de Eduardo Vargas y le bajó el pulgar al paraguayo Lucas Romero: “No convencía del todo”, señaló.

En resumen…