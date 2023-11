Tras la derrota por dos tantos a uno frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile volvió a vivir con los fantasmas que la han acompañado durante todos estos últimos años, donde la irregularidad y el mal juego han sido muy habituales.

En eso y a modo de desesperación, caen los propios jugadores estudiantiles, quienes ante la impotencia de no encontrar soluciones y más aún con goles a favor que luego son anulados, son circunstancias que definitivamente, los hace caer en la rabia.

Fue lo que ocurrió con Ignacio Tapia en el compromiso ante los ruleteros, quien vio la tarjeta roja en los minutos finales del cotejo, por supuestos insultos al juez y que gatilló en su expulsión. El futbolista aclaró el episodio en Diario y señaló que “después del partido le pregunté a uno de los árbitros y me dijo: ‘pensé que me habías puteado, por eso pedí la roja’. Ojalá que en el informe se aclare todo, pero no le dije ningún insulto“, reveló el defensor.

No pudo zafar

Lamentablemente y según información que maneja Bolavip Chile, el ex Huachipato fue sancionado con una fecha de suspensión por la cartulina que recibió el lunes pasado, por parte del Tribunal de Disciplina.

El futbolista reconoció que se acercó ofuscado y que el acto sí lo cometió, pero que nunca hubo insultos. De todos modos, el caso para el tribunal ameritaba la sanción y si bien fue roja directa, en este caso solo se trata de un partido fuera y que deberá cumplir ante Universidad Católica.

Otro sancionado en la U

Minutos antes de la expulsión de Tapia, Nery Domínguez también se fue tempranamente a las duchas, tras la falta que cometió en la mitad de la cancha y que Francisco Gilabert sancionó con tarjeta amarilla. Como ya tenía, tuvo que ser expulsado.

El organismo de la ANFP castigó al ex Racing también, con una fecha de suspensión, razón por la cual es otro que se perderá el encuentro ante los cruzados.

Nery Domínguez se pierde el clásico ante la UC (Photosport)

¿Cuándo y dónde es el Clásico Universitario?

Este sábado, se llevará a cabo la edición 197 del Clásico Universitario entre la UC y la U donde ambas escuadras se juegan la chance de seguir con vida pensando en lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

El duelo se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.