Leandro Fernández el talismán de Universidad de Chile: Desde su ausencia la U no ganó más

El empate sin goles entre Universidad de Chile y O’Higgins que terminó con los azules eliminados de la versión 2023 de la Copa Chile, desnudó varias falencias que padece el cuadro azul y un par de negativos registros en la víspera del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

La U arrastra severos problemas de gol, sin ir más lejos ha marcado un tanto en sus últimos tres encuentros, el de Nicolás Guerra a Ñublense, donde el delantero aprovechó un error de la última línea para fusilar al portero chillanejo.

Coincidente con su sequía goleadora es una negativa marca que tiene el cuadro de Mauricio Pellegrino: hoy se cumplen dos meses que los universitarios no ganan, siendo el último partido ganado el 2-1 sobre Everton en Viña del Mar, en Sausalito el 22 de abril de este año.

La U no ganó más, y no es atrevido decir que mucho tiene que ver con la ausencia de Leandro Fernández, el que no estuvo presente ante Coquimbo, Cobresal, Ñublense y O’Higgins, dando cuenta de lo importante que es el delantero para los laicos.

La U atraviesa una mala recha que la tiene sin ganar hace dos meses

Una duda razonable para los fanáticos azules, es saber si el 9 estará o no ante la UC, algo que respondió Pellegrino en forma escueta post eliminación ante O’Higgins: “no, no creo (que llegue)”, afirmó el DT.

Otro dato no menor es que la U no ha ganado en todo el año en el estadio Santa Laura, donde ha jugado cuatro encuentros, empatando tres y perdiendo uno ante Huachipato, marcando apenas ¡dos goles!

Los azules tendrá una oportunidad de oro para revertir todas estas marcas negativas cuando reciba a Universidad Católica el próximo miércoles en Plaza Chacabuco para ponerse al día con los 60 minutos que restan del duelo suspendido en Concepción.