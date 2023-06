Nicolás Guerra sufrió más de la cuenta en la Universidad de Chile. El Kun fue liquidado la semana pasada por errar el penal que dejó fuera a los azules ante O’Higgins. Una semana después, el delantero anota un gol y da un pase clave para el triunfo por 3-0 ante la UC en el Santa Laura. Ese renacer del delantero es gran parte al apoyo de dos ídolos azules: Luis Musrri y Marcelo Chelo Díaz.

En la semana, Musrri publicó en su Instagram un emotivo mensaje. “De hombre es levantarse y demostrar en el próximo partido que eres el mejor”, narró el eterno capitán azul a Guerra. El Kun atesoró estas palabras y reconoció que el exvolante y el Chelo Díaz lo llamaron para aleonarlo antes del duelo ante la UC.

“Tuve llamados de varios lados y eso lo agradezco mucho. Le doy las gracias al profe Luis Musrri que me llamó, también tuve una charla con Marcelo Díaz, el jugador, que también se lo agradezco. Eso que de verdad me llena el corazón“, contó Guerra en TNT Sports.

Nico Guerra reconoce que Marcelo Díaz y Luis Musrri lo alentaron a seguir adelante en la U (Photosport)

Apoyo para toda la vida

Igualmente, Guerra además de recibir el llamado clave de Musrri y el Chelo Díaz cuenta con el respaldo eterno del ex capitán azul, Johnny Herrera, quien dejó en claro que alguna vez mientras compartieron en la U también le dio apoyo que el Kun atesora para toda la vida. “Te tocó errar y fue el Nicolás que todos estamos acostumbrados a ver. Esta es la forma y la actitud”, señaló el Samurai Azul.

Sobre la misma, Nico Guerra, con emoción, le respondió a Johnny que “el apoyo que me diste tú (Herrera) no lo olvido nunca más y es algo para toda la vida. Voy a estar eternamente agradecido. Siempre me apoyaste en el camarín”.

Guerra dio un giro en 180 grados en una semana y ahora, nuevamente, el jugador va hacia adelante en la Universidad de Chile tras un partido soñado. “Sólo doy gracias y esto me da fuerzas para seguir adelante”, finalizó.