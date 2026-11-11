Los delincuentes reventaron las chapas de la casa de Mariana Sandoval y se llevaron distintas especies. En el atraco no hubo lesionados.

Una compleja noticia azota al futbolista Charles Aránguiz de Universidad de Chile, debido a un robo que sufrió su madre en las últimas horas, lo que mantiene preocupado al capitán de la U.

Así lo dio a conocer RedGol, donde informaron que delincuentes ingresaron al domicilio de Mariana Sandoval en la comuna de Puente Alto, donde sustrajeron distintas especies, incluso indumentaria deportiva del volante que ha utilizado a lo largo de su carrera.

Esto habría ocurrido cuando no habían ocupantes en la casa, por lo que tampoco hubo lesionados en el atraco. Los antisociales habrían forzado las chapas de la vivienda.

Por ahora se desconoce el paradero de los involucrados en este robo y el monto de las especies sustraídas, donde se cree que iban varias reliquias del bicampeón de América.

Mariana Sandoval, madre de Charles Aránguiz. (Foto: LUN)

El futuro de Charles Aránguiz

Todo esto ocurre en medio de la preocupación de los hinchas azules por el futuro del Príncipe, quien termina contrato en diciembre y todavía no es renovado su vínculo con el Romántico Viajero.

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Cabe recordar que Aránguiz venía de ser titular el pasado domingo en el triunfo de la U por 2-1 sobre Cobresal, que los mantiene en el segundo lugar de la Liga de Primera 2026, con la primera opción a quedarse con el Chile 2.

En síntesis