Este lunes el goleador de la U fue intervenido quirúrgicamente por la lesión que sufrió el sábado ante O'Higgins en Rancagua.

En Universidad de Chile se habían encendido las alarmas por la lesión que sufrió Eduardo Vargas en el partido del sábado contra O’Higgins de Rancagua en El Teniente, donde la U se impuso por 1-0 justamente con un golazo de él.

El delantero de 37 años se fracturó la mano derecha, específicamente el metacarpiano, por lo que fue intervenido quirúrgicamente este lunes.

Y en el momento en que todos pensaban que su recuperación lo haría perderse el resto de la temporada, desde el cuadro laico entregaron una grata noticia a sus hinchas, pues la operación fue un éxito e intentarán que Turboman llegue a los últimos partidos del año.

Así lo dieron a conocer en el parte médico que fue difundido por los canales del club: “Esta tarde, nuestro delantero Eduardo Vargas fue operado exitosamente de una fractura metacarpiana en su mano derecha, provocada durante el partido ante O’Higgins”.

“Su evolución determinará el retorno a la competencia, sin embargo, el objetivo es tenerlo a disposición en el corto plazo considerando la recta final de la temporada”, indicaron.

Cabe recordar que a la U le quedan al menos cuatro partidos, que son dos por la Liga de Primera, donde intentarán asegurar lo antes posible la clasificación a Copa Libertadores como Chile 2, además de las semifinales de Copa Chile ante Coquimbo Unido.

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La fecha estimada en que culminará la temporada 2026 es entre el 13 y 17 de diciembre.

En el entorno del elenco estudiantil había preocupación por la baja de Vargas, considerando que es su máximo goleador esta campaña, con 18 conquistas y cinco asistencias en 36 partidos disputados.