Universidad de Chile no levanta cabeza y esta vez fue derrotada 2-1 por Huachipato en la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil decepcionó en el sur del país y sigue despertando incertidumbre.

Eso fue ratificado por Manuel de Tezanos, que en su análisis en los micrófonos de Balong Radio cuestionó a un emblema del cuadro azul. ¿A quién repasó? Es una de las principales estrellas del plantel.

Para él, no hay duda de que el elenco universitario ha disminuido su nivel y ejemplo de ello es el rendimiento exhibido por Charles Aránguiz. El oriundo de Puente Alto no convence al periodista.

“Lo peor de todo es que es como si le hubiese olvidado jugar, está hasta malo (Charles) Aránguiz. Increíble. (Lucas) Assadi se mantiene marcando una diferencia, pero el equipo perdió todo tipo de forma”, reflexionó.

Sobre la misma línea, agregó: “Perdió dinámica, confianza. Fue pobre, muy pobre. Después, como que cuesta explicar, si son los mismos jugadores, no debería tener una baja tan marcada”.

Charles Aránguiz no exhibió un buen nivel en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lapidó a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador destrozó la gestión de Francisco Meneghini. Sin mencionar al entrenador directamente, desmenuzó lo hecho por su cuerpo técnico en lo que va de campaña.

“A pesar de que este partido tiene el condimento de que es sin público, no puede ser excusa, ¿no? Es como si estuviésemos viendo ocho cambios respecto al año pasado, pero es un esquema parecido o igual”, cerró.

En resumen: