Universidad de Chile decepcionó en el sur del país y cayó 2-1 ante Huachipato por la Liga de Primera 2026. La escuadra estudiantil no pudo mantener la ventaja y sucumbió en calidad de visita.

Ante ello, Cristián Caamaño explotó en los micrófonos de Radio Agricultura. El periodista cuestionó duramente el juego del conjunto azul, que sigue sin sumar victorias en el certamen local.

Principalmente, analizó los niveles individuales: no quedó para nada conforme con lo exhibido en Talcahuano. También culpó al cuerpo técnico por sus decisiones ante los acereros.

“Me llamó la atención los malos rendimientos de (Charles) Aránguiz, (Javier) Altamirano que salió en el segundo tiempo, Nico Ramírez… De verdad, muy bajo, los errores defensivos y la entrega”, lanzó.

“Una de la necesidades más claras que tenía este plantel era un volante central, llega (Lucas) Romero y lo sentó en la banca en el segundo partido. En el otro partido lo sacó en el entretiempo”, agregó.

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Huachipato en Talcahuano. (Imagen: Photosport)

Destrozó a este refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador comentó el reestreno de Marcelo Morales con la camiseta azul. No le gustó para su nada su desempeño, haciendo hincapié en sus complicaciones físicas.

“Te ponen a (Marcelo) Morales y la U nunca más pasó por la izquierda. No está apto para jugar, además que físicamente se le ve grueso. Estas decisiones de los entrenadores también influyen”, cerró.

En resumen: