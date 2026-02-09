El empate 1 a 1 entre la Universidad de Chile y Huachipato dejó muchas dudas en el esquema de Francisco Meneghini, pero pocas tan evidentes como el bajo rendimiento de Javier Altamirano.

El volante enfrentó al equipo que lo formó y se vio errático, desconectado y lejos del nivel creativo que se espera del “10” azul.

Sin lugar a dudas el volante llegó a este encuentro con la presión de ser el conductor del equipo, especialmente tras el pálido debut ante Audax. Sin embargo, en el Estadio CAP, el mediocampista pareció asfixiado por la marca de sus excompañeros. Durante los minutos que estuvo en cancha, falló pases clave en la salida y no logró habilitar con ventaja a los delanteros, lo que terminó por estancar el ataque universitario.

Más allá de la crítica, este lunes Altamirano tuvo un inesperado defensor: el ídolo de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, quién en su tribuna de Radio Cooperativa recordó un momento de su carrera como DT para poner un ejemplo relativo al caso.

“En Colo Colo yo tenía a Lucas Barrios y Macnelly Torres. Lo que pasaba es que Barrios venía a buscar la pelota y Macnelly no tenía a quién darle el balón al espacio. Yo le dije Lucas picale al espacio que Macnelly te la va a tirar con ventaja. Dicho y hecho. Después fue goleador del mundo”, relató Barti.

Marcelo Barticciotto defiende a Javier Altamirano

Agregando que “ahora esto llevado a la U tiene relación con que Altamirano no tiene a quién darle el balón. No tiene quién arrastre marcas. Eso es un problema que tiene el fútbol chileno que no se juega al espacio y entrega muchas ventajas”.

Críticas al partido que hizo Javier Altamirano

Desde las tribunas y los paneles deportivos, la crítica no se hizo esperar. Se le cuestionó la falta de intensidad y la imprecisión en la toma de decisiones. Algunos analistas sugieren que el factor emocional de enfrentar a Huachipato le pasó la cuenta, mientras que otros apuntan directamente a la incomodidad que siente en el nuevo sistema táctico de Meneghini, donde el mediocampo parece quedar demasiado estirado.