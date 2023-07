Justo cuando Alexis Sánchez está sin club luego de su paso por el Olympique de Marsella, se reflota el tema respecto al equipo donde se va a retirar en Chile el Niño Maravilla.

Varias veces se ha sostenido que el tocopillano es hincha de la U y que su deseo sería retirarse de azul, aunque en la última entrevista que dio en TVN abrió las posibilidades a otros cuadros.

Marcelo Salas conversa con Bolavip y no esquiva la pregunta sobre si le gustaría ver a Alexis en la U. “En soñar y tirar ideas y líneas no hay engaño. Ojalá que, por la alegría de la gente, él lo ha dicho y si hay alguna opción, dependerá de él, no más. Seguramente será muy bienvenido, apoyado con por ciento y ojalá se pueda dar. Sería un lindo regalo para toda la gente de la U”, asegura.

Respecto a la tardanza en la vuelta de las estrellas chilenas en el extranjero, el Matador cree que “hay más opciones afuera, también. Hay otras que uno pone en la balanza como persona, yo no critico decisiones y cada uno sabrá por qué. Yo dejé años de carrera por estar más cerca de mi familia, de Chile y terminar en la U, pero otros pensarán distinto, que es algo que respeto”.

Marcelo Salas cree que Alexis sería muy bien recibido en la U

Salas en el final se refiere a su chapa de referente del fútbol chileno y el reconocimiento que tiene del hincha nacional.

“Agradecimientos. Eso demuestra que hice bien la pega, que me comporté bien, que al que me vio jugar le quedó claro lo que entregué por el club y también los resultados. Lo demostré en mi carrera y lo que hice después afuera. Nombrado en un club, pero hay una trayectoria que avala lo que hice en otros clubes y en la selección. Agradecido, contento y orgulloso de estar siempre presente”, cerró.