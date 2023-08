Preocupación existe en la interna de Universidad de Chile producto de las lesiones que sufrieron dos jugadores en la derrota ante Magallanes del fin de semana pasado en La Calera.

Uno de ellos fue el central Matías Zaldivia, quien tuvo que abandonar la cancha poco antes del final del compromiso y que lo obligó a realizarse exámenes al día siguientes, es decir en la jornada del lunes.

Un problema en su rodilla lo tiene bastante complicado y que mantiene opciones mínimas de poder estar en el duelo frente a O’Higgins de este próximo lunes en la cancha del Estadio Santa Laura.

Sin embargo, este viernes, el técnico Mauricio Pellegrino mostró cierta ilusión que el ex Colo Colo pueda estar en el duelo ante los rancagüinos. “Por suerte se ha hecho un estudio y su rodilla está bien, adolorido pero es una buena noticia para nosotros”, reveló el estratega.

De todos modos, el entrenador manifiesta que la práctica del día sábado será clave para tomar una decisión final. “Vamos a esperar mañana, porque se ha entrenado y vamos a esperar mañana para decidir, porque faltan días”, enfatizó Pellegrino.

Zaldivia se hizo exámenes a comienzos de semana (Radio ADN)

En relación a Juan Pablo Gómez y su lesión en el tobillo, definitivamente el ex Curicó Unido no podrá estar ante el Capo de Provincia, “ha tenido un esguince, no ha sido algo más que eso, pero sí que está descartado para el partido”, concluyó el técnico argentino.