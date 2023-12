Mauricio Pellegrino en este momento está en una difícil situación en la Universidad de Chile. Es poco probable que el argentino siga al mando del equipo en 2024 y desde Azul Azul no se han pronunciado sobre la continuidad del actual DT.

Más allá de eso, Pellegrino sabe que la situación está complicada para él, pero sigue trabajando profesionalmente y dándolo todo para que la U vaya a la próxima Copa Sudamericana.

El ex defensa del Barcelona y ex entrenador de Vélez Sarsfield sabe que su llegada a Chile, a la U y a la Chilean Premier League no fue en vano y que algo dejará su legado hacia el futuro.

“A pesar de la adversidad, yo he venido en una parada muy difícil y creo que hoy estamos mejor de cuando llegué”, expresó Pellegrino.

Mauricio Pellegrino testá feliz por lo realizado internamente en la U (Photosport)

En sus frases, Pellegrino entre líneas dio a entender que su despedida de la U se acerca a pasos agigantados en las próximas semanas. Más allá de eso, el argentino ve el vaso medio lleno, aunque con un pero.

“Esa es mi gran satisfacción, a pesar de que no le hemos dado todo lo que deseaba a todos los niveles”, agregó.

Se enamoró de la U

Mauricio Pellegrino también quedó encantado con su estadía en la Universidad de Chile durante el 2024. El argentino, quien estuvo en el Valencia y en otros clubes de Europa, se remite a que está feliz por su paso en Chile.

Más allá de que no han querido dar la respuesta oficial, Pellegrino volvió a resaltar la calidad del equipo de la U y de su gente.

“La U es un lugar en el que a todo el mundo le gustaría seguir, no creo que haya entrenadores que no le guste estar en esta institución (…) La institución para mí es un club fantástico y estoy muy orgulloso de poder estar aquí”, terminó.