Rodrigo Goldberg sabe al dedillo cómo se maneja la interna de la Universidad de Chile. El Polaco fue gerente deportivo por lo que en esta época del mercado de pases saca a flote su experiencia y, sobre todo, ahora ante el inminente adiós de Mauricio Pellegrino.

El actual DT de la U tiene las horas contadas y en 180 minutos se acabará su paso por el Romántico Viajero. Ante ello, Goldberg en la Radio Cooperativa sabe que el próximo técnico que llegue a la U y la conformación del equipo será según el deseo del presidente Michael Clark.

El ex delantero de la U y ahora comentarista deportivo le tira la pelota al actual presidente de Azul Azul para definir los próximos pasos a seguir. “Yo creo todo va a depende de la decisión que se tome arriba, en el segundo piso y de la definición que hagan: ¿Qué queremos para el próximo año?” empezó diciendo Goldberg.

A eso, el ex directivo azul indicó que “si bien no conozco a Clark no creo que quiera que a la U le vaya mal. Es más, mi pregunta es o siento que se plantean: ¿Para dónde va el proyecto? Es algo que él debe ver si es algo para ahora, para dos años más, decir que estamos para ser campeones este año, no tengo idea. Hay que preguntar de aquí en adelante cómo quiere construir el equipo”.

Rodrigo Goldberg le tira la pelota a Michael Clark en la U (Photosport)

Luego de esa reflexión, Goldberg infiere que todo eso te dará la pista clave para lo que pasará con la U en 2024. “Esa respuesta te dará el quién será el elegido de quién va a encabezar esto y eso dará luces entre la dirigencia, la dirección deportiva y el mismo entrenador”, agregó.

El comentarista deportivo se dio el tiempo de desmenuzar lo que viene para la U y el mismo retiro que “yo creo que todo esto dará, por ejemplo, el estilo de decir que necesitamos como equipo y también cual es el estilo que necesitamos de jugadores”.

¿Qué decisión debe tomar Azul Azul para 2024?

Rodrigo Goldberg ya mostró sus cartas y realizó una recomendación de lo que puede hacer la U ya para el 2024, donde la continuidad de Pellegrino no se dará por todas las señales existentes.

Ahora, el Polaco es un poco más osado e interpreta lo que se pueda dar para el próximo torneo en el fútbol chileno. “Esa decisión que se toma aguas arriba es si vamos por uno más o nos quedamos con lo que tenemos, ahí depende si es que es una decisión netamente financiera”, añadió.

Goldberg sabe que el director deportivo de la U hace su trabajo y expresó que “sé que Manuel Mayo les hace ver lo que necesitan. Ahora, reitero, ellos tienen que decir: ‘O nos pegamos el salto o nos remitimos al plan financiero para este año’. O tendrán que ver la evaluación, decir si es que cumplimos el plan, tenemos números azules y decir vamos por el siguiente paso”.