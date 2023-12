Universidad de Chile debe afrontar un duelo importante en la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ deben verse las caras ante Cobresal en un crucial encuentro pensando en lo que es el gran sueño del club en poder volver a una competencia internacional.

En esta jornada, el estratega argentino, Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que tuvo un importante conflicto con el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien encendió la mecha del entrenador de la U con su consulta sobre la convocatoria de David Retamal.

“¿No le genera conflicto con la Proyección que está jugando una semifinal, el hecho de sacar a un jugador importante (David Retamal), porque debe ser de los más importantes en la defensa que debe jugar las semifinales?”, fue la pregunta del periodista.

Sobre dicha consulta, el DT argentino indicó escuetamente “¿conflictos de qué tipo?”, en la que el comunicador replicó “de despotenciar un equipo que está tratando de llegar a una final en su categoría que es el equipo sub 21”.

Tras esto, el entrenador de la Universidad de Chile se desató con todo y le respondió al comunicador de una manera más que contundente, con un tono más elevado del que utiliza normalmente el argentino.

La U espera dar la sorpresa en el norte | Foto: Photosport

“No sé, yo siento que en cualquier institución del mundo la prioridad es el primer equipo ¿o no?. La formación es muy importante para los chicos puedan aprender y puedan llegar preparados al primer equipo, yo siempre lo he entendido así”, declaró el argentino.

“Para mí, siempre hemos hablado de que los chicos de abajo jueguen en el primer equipo como un premio, nosotros hemos reducido el plantel por número de juveniles que habían en el primer equipo en 8-9 futbolistas, sobre todo para que no sientan ese manoseo de estar arriba y abajo”, prosiguió con sus palabras.

Siguiendo en su línea, Pellegrino explica que dentro de su proceso en la Universidad de Chile, ha buscado lentamente el poder darle la confianza a distintos jugadores para que puedan consolidarse en el primer equipo.



“Nosotros subimos a los chicos en casos muy puntuales, con nosotros han debutado muchos jugadores, hemos afianzados a chicos que estaban muy en duda en su continuidad, incluso en la Proyección, hemos sido muy prudentes en ese caso, los hemos cuidado con Sebastián (Miranda) en todo lo que hemos podido”, explicó a los medios.

Luego, Pellegrino dio sus grandes razones para lo que es la convocatoria de David Retamal para este compromiso, debido a que el club contará con dos importantes bajas en la zona defensiva: Luis Casanova y Matías Zaldivia.

“Nos faltan los dos centrales (Zaldivia y Casanova), ¿a quién se le ocurre pensar que le queremos hacer un daño al equipo filial? No sé en qué cabeza uno puede pensar que el entrenador convocó un central para hacerle daño, es un pensamiento de muy mala madera, me parece. No me gusta la pregunta, porque no la entiendo sinceramente”, manifestó.

Tras esa contundente respuesta, el periodista trató de apagar el fuego de la furia de Pellegrino y le comentó “yo hago eco a publicaciones que leí nomás, por eso es la consulta”.

Finalmente, Pellegrino le respondió con todo al comunicador, en la que señaló que su pregunta fue bastante desafortunada y con malas intenciones.

“Me parece una pregunta muy mala leche, le digo la verdad, de muy mal sentido. Si uno entiende que tu compañero me dice ‘hace cuánto que no jugamos una competencia internacional, que nos estamos jugando’ y tú me dices que estamos convocando un jugador y le hago un daño a un equipo filial, me parece una pregunta muy mala madera, así pienso yo”, cerró.

¿Cuándo será el duelo entre Cobresal y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ambos equipos se disputará este domingo 3 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.