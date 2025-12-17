Este martes 16 de diciembre, el Estadio Nacional se llenó de emoción y recuerdos durante la despedida de Walter Montillo, ídolo histórico de la Universidad de Chile.

La jornada reunió a amigos, excompañeros, familiares y exfiguras del fútbol, todos con el mismo objetivo: acompañar al volante creativo en su adiós al fútbol profesional.

Más allá de los gestos en la cancha, la despedida se convirtió en un verdadero acto de cariño y reconocimiento. Montillo aprovechó la ocasión para agradecer a quienes lo acompañaron en distintos momentos de su carrera, transformando el evento en un homenaje cercano y personal.

Los regalos de Montillo

Entre abrazos, risas y emociones compartidas, los invitados no solo disfrutaron del homenaje, sino que también se llevaron dos sorpresas muy particulares, según pudo confirmar Bolavip Chile, que reflejaron la cercanía y gratitud del exjugador hacia quienes compartieron con él su trayectoria.

Camiseta flúor de la Universidad de Chile: Montillo entregó una camiseta flúor con un detalle especial: Montil10, un recuerdo único que simboliza el dorsal icónico que usaba el talentoso volante.

Botella de vino: Cada invitado recibió un ensamblaje de su vino que lleva su apellido y el número 10, en homenaje a la camiseta que lució durante su carrera en la U. Un regalo elegante y exclusivo que combina historia y estilo personal.

La botella costará $19.990 y estará disponible a partir del 5 de enero | FOTO: Vino Walter Montillo

Con estos detalles, el formado en San Lorenzo de Almagro cerró su carrera dejando un recuerdo imborrable en todos sus invitados, reafirmando su vínculo con el club, la hinchada y quienes compartieron con él tantos años de fútbol y amistad.

