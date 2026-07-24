¿Heredará la número 10? Hijo de Walter Montillo está a prueba en Universidad de Chile

Valentín está intentando ingresar a las categorías inferiores de Universidad de Chile. Ya entrena en La Cisterna.

Universidad de Chile puede tener al hijo de Walter Montillo en sus series menores. Luego de dar sus primeros pasos en España, el primogénito del recordado mediocampista quiere vestirse de azul.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, en el conjunto estudiantil se aprobó que Valentín Montillo esté a prueba en las divisiones inferiores. Aún no ha sido registrado como nuevo jugador.

En caso de que sea aceptado y se integre a la institución laica, lo hará en su categoría sub-18. De este modo, puede ser dirigido por Adrián Rojas durante los próximos meses.

Cabe consignar que el novel ariete ya estuvo en las filas del CF Fuenlabrada, que disputa la Tercera División de España. Esta vez, busca dar el salto y afianzarse en el club que brilló su padre.

¿Lo logrará? Tiene una dura lucha de aquí en más. En reiteradas ocasiones, Valentín ha demostrado su deseo de defender al equipo universitario -que conoce de niño- a nivel profesional.

Valentín Montillo quiere jugar por Universidad de Chile. (Foto: Instagram)

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Valentín Montillo está a prueba en Universidad de Chile

A la par, hay que rememorar que el hijo de Walter Montillo ya participó de la despedida de su padre. Jugó por el sector derecho del ataque en el encuentro amistoso en diciembre de 2025.

Su papá, entre 2008 y 2010, irrumpió con fuerza en Universidad de Chile y luego volvió en 2020 para colgar los botines. Se coronó campeón en una oportunidad: en el Torneo de Apertura 2010.