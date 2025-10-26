Luego de la dolorosa derrota de Universidad de Chile ante la Católica en el Claro Arena, el presidente de Azul Azul, Michael Clark disparó munición pesada en contra de Pablo Milad.

Recordemos que la U viene de jugar el jueves el duelo de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, y ahora tendrá que jugar la revancha en Argentina. Justo en medio estaba este partido ante la UC, donde ni la ANFP, ni el cuadro local quisieron postergar.

“Yo le dije a Pablo Milad y a Jorge Yunge, que este partido no se debía haber jugado. Creo que a la ANFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales”, afirmó Michael Clark.

El mandamás azul no se quiso guardar nada y agregó que “yo veo que hay voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad”.

El presidente de Azul Azul, también hizo presente que “este mismo fin de semana ustedes vieron que se reprogramó un partido, el partido de O’Higgins con Coquimbo. Entonces, la verdad es que da mucha bronca y esta es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge”.

Clark además lamentó los lesionados de la U de cara a lo que viene el próximo jueves ante Lanús.

“Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco. Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP”, aseguró.

La U espera las elecciones para que se vaya Pablo Milad

“La verdad es que con ellos no hay nada que hacer. El próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, ni con Pablo Milad ni con Jorge Yunge. Nos están llevando, la verdad, al fracaso total”, cerró.