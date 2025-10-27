Fue un domingo para Universidad de Chile no sólo porque perdió el Clásico Universitario con la UC en el estadio Claro Arena, además uno de sus grandes figuras, Lucas Assadi, terminó lesionado.

El goleador azul abandonó las dependencia cruzada para acudir rápidamente a una clínica del sector alto de la capital para someterse a exámenes médicos.

Assadi conversó con La Magia Azul luego de su trámite médico dejando en suspenso la cuantía de su lesión y si iba a viajar a Buenos Aires para enfrentar a Lanús.

Más allá de los trascendidos, la U oficializó la situación del joven jugador, aunque no fueron claros respecto al tiempo en que el 10 estará afuera de las canchas.

“Tras realizarse los exámenes médicos, post desarrollo de la Fecha 25, se determinó que Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, informó el cuadro azul en su cuenta de Twitter.

Lucas Assadi ya tiene diagnóstico médico oficial.

Respecto a cuánto tiempo estará Lucas Assadi fuera de las canchas el club laico indicó que “La evolución de su tratamiento marcará su disponibilidad para retomar los entrenamientos y la competencia”