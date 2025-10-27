Universidad de Chile no pudo en el Clásico Universitario y cayó 1-0 ante Universidad Católica. El conjunto laico decepcionó en su visita al archirrival por la Liga de Primera 2025.

Debido a dicho panorama, el presidente de Azul Azul estalló: Michael Clark disparó hacia todos sus rivales. Tras el compromiso en Las Condes, expresó toda su frustración.

¿Por qué? Reiteró su ofuscación contra la ANFP y la directiva precordillerana por la fallida reprogramación del duelo. Cabe destacar que los azules están en plena disputa de las semifinales de Copa Sudamericana contra Lanús.

“La bronca que tengo es con la ANFP más que con la UC. Hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, yo las puedo entender o no. Creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud menos egoísta“, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Pero está bien, están en su derecho, ellos venían jugando bien, querían jugar el partido. El problema no está ahí, el problema está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge”.

Michael Clark cuestionó duramente a la dirigencia de la ANFP y de la UC tras la derrota de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El brutal dardo del presidente de Universidad de Chile

Finalmente, el timonel de los azules se desahogó contra las autoridades del balompié criollo. Para él, era simple: este encuentro no debió haberse jugado, menos en el horario en el que se desarrolló.

“Cuando hay que sacarse una foto y viajar a Asunción, están todos. Pero cuando hay que darle una mano al fútbol chileno, nos obligan a jugar a las 12:30 horas en una cancha sintética. Ustedes vieron: dos jugadores partieron a la clínica“, cerró.