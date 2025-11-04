No paran las malas para Universidad de Chile. Esta jornada, se reveló cuál será el castigo para Lucas Assadi tras los incidentes ocurridos en el Clásico Universitario 201.

Recordemos que el jugador de los Azules realizó gestos obscenos a la barra ‘Cruzada’, por lo que se estaba a la espera de lo que se decidiera por parte del ente rector del fútbol chileno.

Según reporta La Magia Azul: “Esta jornada, el Tribunal de Disciplina de la ANFP se reunió para discutir las diferentes sanciones que aplicará a los jugadores denunciados, entre ellos, Lucas Assadi”.

Lucas Assadi conoce su sanción y remece a la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

El citado medio asegura que: “determinaron aplicar una sanción de 3 partidos contra Lucas Assadi“, por lo que el habilidoso 10 del ‘Romántico Viajero’ no podrá decir presente en gran parte de la recta final del torneo. (cinco le restan a la U)

¿Qué partido se pierde Lucas Assadi en Universidad de Chile?

Así las cosas, el volante ofensivo del cuadro laico no podrá decir presente con Universidad de Chile en los encuentros frente a Everton, Deportes Limache y O’Higgins de Rancagua, lo que de seguro significará un complejo dolor de cabeza para Gustavo Álvarez.

En resumen

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Lucas Assadi con tres partidos de castigo.

El castigo se debe a los gestos obscenos que el jugador realizó a la barra ‘Cruzada’.

Lucas Assadi se perderá los duelos de la U ante Everton, Limache y O’Higgins de Rancagua.