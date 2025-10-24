Universidad de Chile y Lanús disputaron el primer partido dentro de la llave de semifinales en la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos terminaron igualando a dos tantos en el partido de ida en el Estadio Nacional.

Ahora, ambos equipos esperarán por lo que será el partido de vuelta dentro de esta serie, en la que tan solo uno de estos podrá conseguir el anhelado boleto a la final.

Hace unos instantes, desde la CONMEBOL dieron a conocer el árbitro encargado para este duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Lanús, compromiso que se disputará en Argentina.

El polémico juez para la vuelta del Lanús vs la U

El árbitro designado para este partido entre argentinos y chilenos será el venezolano, Alexis Herrera, quien no tiene un historial muy positivo con los equipos chilenos.

Herrera será el árbitro del partido | Foto: Getty Images

El resto del equipo arbitral será todo venezolano, en la que Lubin Torrealba y Alberto Ponte serán los asistentes, Alejandro Velazquez será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Angel Arteaga, Reyes Soto y Juan Soto.

Alexis Herrera tiene un historial reciente con Chile y principalmente la Selección Chilena, en donde tuvo un polémico desempeño por sus cobros en contra de Chile y en la que incluso le perdonó la tarjeta roja a Casemiro en el primer tiempo tras una fuerte falta a Felipe Loyola.