Universidad Católica se quedó con el clásico universitario en el Claro Arena tras vencer con un hombre menos a Universidad de Chile por 1-0 y se instaló firme en el segundo lugar de la Liga de Primera afianzándose como Chile 2 detrás del súper puntero Coquimbo Unido.

En el primer tiempo los ‘Cruzados’ se generaron las opciones más claras: un par de tiros en el palo hicieron ver muy mal a una Universidad de Chile que optó por un equipo alternativo para ir a Las Condes, pese a que por momentos tuvo el control del juego pero sin generar daño profundo en el arco de Vicente Bernedo.

En el complemento, a los 53’, una fuerte entrada de Gary Medel sobre Lucas Di Yorio dejó a la UC con uno menos lo que le permitió a la U empezar a desnivelar la cancha a su favor. Con los ingresos de Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero, los azules tuvieron un par de ocasiones para romper el cero en el contrafuerte precordillerano.

Sin embargo, la pasividad defensiva azul volvió a mostrar ripios tal como a mitad de semana ante Lanús. Una rápida contra a los 72’ desató la locura en el Claro Arena: un zapatazo colocado de Alfred Canales le dio el gol del triunfo a una UC que hizo más desde lo ofensivo para merecer el triunfo.

De ahí en adelante la U se nubló. No generó peligro y no tuvo respuestas con un hombre más para lograr el empate. Para colmo, Assadi sufrió una lesión muscular que lo obligó a ser reemplazado a los 80’ cuando apenas llevaba 23 minutos en cancha y quedó en duda para la revancha contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Con este triunfazo, la UC llegó a siete triunfos consecutivos en la Liga de Primera y alcanzó los 48 puntos asegurando jugar la Copa Libertadores 2026 y quedando firme como Chile 2. La U, en una temporada irregular en el plano local, se quedó con 42 unidades en la quinta ubicación.