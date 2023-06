Mundialista chileno analiza el Clásico Universitario: "Si Pellegrino no pone a Lucas Assadi el partido lo gana la UC"

Quedan menos de 48 horas para que se reanude el Clásico Universitario y se jueguen los 59 minutos que faltan del encuentro pendiente desde el 30 de abril y que se encuentra empatado 0-0.

Miguel Ángel Neira es un referente de la UC, pero que no esconde su debilidad por uno de los jóvenes proyectos de Universidad de Chile y piensa que su presencia o ausencia el miércoles, será clave para el futuro del partido.

“Ojalá que Mauricio Pellegrino siga haciendo el equipo como hasta ahora, que no ponga a Lucas Assadi”, dice el ex volante con absoluto corazón cruzado.

Agregando que “si no pone a Assadi es partido ganado para Universidad Católica, ¿cómo no lo va a poner?, si es el mejor jugador de la U, no sé qué les pasa a los entrenadores, ponen a los más malos”.

Miguel Àngel Neira cree que la UC se queda con el Clásico Universitario si no juega Assadi

Para Neira, Assadi “es lejos el mejor jugador del Campeonato, y el gran error de Eduardo Berizzo en la selección chilena fue no ponerlo”.

El mundialista con Chile en España 1982 le da una vez más al DT de la selección chilena. “¿Cómo va a poner a ese mexicano por Assadi (por Diego Valdés)? Anoche estuve viendo ese fútbol ante Honduras, y son muy malos, el fútbol chileno es superior al mexicano”, cerró.