Ya han pasado algunos días desde que se jugó el bullado Clásico Universitario donde Universidad de Chile no sólo cayó ante la UC, también perdió el invicto en el Campeonato Nacional.

Una de las situaciones que marcó este partido, fue que el entrenador azul Gustavo Álvarez prescindió de uno de los seleccionados chilenos que tiene la U, el volante Lucas Assadi.

Miguel Ángel Neira hace rato vienen insistiendo en su debilidad por el 10 azul y esta vez afirma que con su presencia, el destino era otro. “Yo te digo algo, con Lucas Assadi en la cancha la U no perdía el Clásico, porque eso le faltó a la U, pero no entiendo al DT, está totalmente equivocado”, afirma.

Los elogios de Ricardo Gareca a Lucas Assadi

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, sorprendió a todos no sólo preseleccionando a Lucas Assadi, si no también al afirmar que no le importa que no sea tomando en cuenta por Gustavo Álvarez, que él le hará un lugar en La Roja.

Miguel Ángel Neira se toma muy bien estos conceptos del Tigre, y le da con todo al estratega de la U.

Miguel Ángel Neira sigue exigiendo a Lucas Assadi

“Obvio, totalmente, si el único huevón es Álvarez, el DT de la U y antes los otros huevones que tuvo de entrenadores”, disparó con todo.

El mundialista con la selección en España 1982 afirma entender plenamente al DT de la Roja porque “Gareca jugó fútbol, fue número 9, y él sabe que es fundamental tener un jugador que lo habilite, tener las características que tiene él”.