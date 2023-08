Tal como dio a conocer Bolavip Chile este lunes, el joven Darío Osorio no participó de la ultima práctica de Universidad de Chile de cara al Superclásico ante Colo Colo. ¿La razón?. Estaba alistando los últimos trámites antes de viajar a Dinamarca para fichar en el FC Midtjylland.

Y lo que era un secreto a voces, se transformó en una realidad. El oriundo de Hijuelas ya viaja al país nórdico para realizarse los exámenes médicos de rigor y ser presentado como nuevo refuerzo, para así afrontar la Superliga danesa y la Conference League.

Este bombazo trajo repercusiones entre los hinchas del Romántico Viajero y en Mauricio Pellegrino, quien tenía a Osorio como uno de los titulares para enfrentar al Cacique.

Osorio le acaba de dar un nuevo dolor de cabeza a Pellegrino | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El periodista Francisco Eguiluz en el programa Agenda Matinal se tomó un minuto para dar a conocer su punto de vista del bullado traspaso de Osorio a Europa.

“Qué bueno que la U tuvo la suerte de sacar un muchacho bueno para el fútbol y que suerte que el muchacho se pudo escapar de Chile. Lamentablemente, tenemos que hablar así porque es así no más po. El muchacho se escapa de Chile ¿Tú crees que su sueño era jugar en Dinamarca? No, era jugar en Inglaterra, sabe que para jugar ahí no puede no salir de Chile”, remarcó el comentarista deportivo.

“El cabro es bueno como es bueno Pizarro, Assadi, Aravena, pero acá no va a pasar nada”, agregó.

Por último, el comunicador de Radio Bío Bío indicó que “al pobre Pellegrino esto le descompone el equipo porque Osorio era super intermitente pero te tocaba dos pelotas por partido y hacía un gol o una asistencia, con toda la flojera del mundo. El cabro era flojo pero te desnivelaba”.