Mucho se ha hablado en las últimas semanas del tema refuerzos para Universidad de Chile de cara a la segunda parte del año 2023, como también de eventuales ventas, sobre todo la de Darío Osorio, quien cuenta con interés de clubes europeos, pero aún no se ha resuelto nada.

A su vez, el técnico Mauricio Pellegrino ya fue notificado que no habrán incorporaciones, a menos que se venda a algún jugador porque no es el mejor momento en lo económico para el club.

Para entender un poco más esta problemática, Bolavip Chile dialogó con el histórico Patricio Mardones, quien comentó sobre esta verdadera encrucijada que se vive en el Centro Deportivo Azul, ¿Se está demorando la dirigencia universitaria en sumar refuerzos?

“Yo pienso que la idea de la U es contratar a alguien que realmente acierte, que haya la menos posibilidad de equivocación y lógicamente invertir y ahí el riesgo es menor”, argumentó el ex mediocampista.

A su vez, reconoce que en los azules no hay mucho dinero para poder adquirir a algún nuevo elemento que sume en el plantel y que de ser vendido, por ejemplo Darío Osorio, él duda que realmente ese dinero lo vayan a ocupar en un jugador que realmente pueda aportar a la escuadra de Pellegrino.

“Hoy en día no creo que la U tenga el dinero para salir a buscar un jugador que sume, que le de un plus al equipo. No se si vayan a invertir todo con la posible venta de Osorio o de otro jugador y gastarla en potenciar al plantel”, afirmó el Pato.

“El tema Darío Osorio”

Mardones, también tuvo palabras para el presente de La Joya de Hijuelas y lo dilatado que se ha convertido el tema de su eventual traspaso al fútbol europeo. El ex seleccionado nacional fue enfático y pide vender al jugador cuanto antes, porque de lo contrario el menos beneficiado con esto será el propio futbolista.

“En el fútbol se dice que siempre la jugada tiene su momento y yo creo que el aval de Osorio es la juventud, porque lógicamente los equipos tienen menos margen y pueden sacar un rendimiento mayor. Pero él ha estado ahí en vitrina y sería muy importante que se finiquite porque a la larga, el que se perjudica es el jugador, sobre todo en la juventud. Cuando hay gente que te produce cosas en la cabeza y de repente cuesta”, enfatizó el ex dirigente.

El futbolista volvió a entrenar a la espera de si ocurre o no su venta al fútbol europeo (Photosport)

Finalmente, añadió que de no concretarse la negociación, el jugador siempre tendrá esa sensación que por qué no se pudo dar y esa situación siempre rondará en la cabeza a modo de cuestionamiento.

“Queda esa sensación como que lo tuviste ahí para irte que es lo que la gente ha declarado que todavía no. Pero siempre está la idea, lo ve, lo escucha, lo lee y es una cuestión que siempre va a estar. Complicado, ojalá que el club, más que el jugador, lo maneje bien“, concluyó Mardones.